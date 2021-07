Schwimm-Verein ist gut vorbereitet : SC Delphin plant erste Wettkämpfe

Geldern Der Klub war während der Corona-Pause äußerst aktiv. Unter anderem gab es ein Trocken-Training für den Nachwuchs. Jetzt sind die Sportler zurück im Wasser.

Jetzt wurde es auch den Schwimmern des SC Delphin Geldern wieder ermöglicht, ihren Sport in ihrer gewohnten Form, nämlich im Wasser, zu betreiben. Doch trotz aller Widrigkeiten während des Corona-Lockdowns waren die Delphine in den vergangenen Monaten äußerst aktiv. Dreimal wöchentlich führte Trainer Jörg Löcker ein Trockentraining zur Kräftigung der Muskulatur und zur Verbesserung der Koordination und Mobilisation per Videokonferenzen durch. In zwei Gruppen trainierten Kinder im Alter von sieben bis elf sowie zwölf bis 18 Jahren im Home Office.