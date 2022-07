Handball : Dormagen holt jungen Rückraumspieler aus Wetzlar

Dormagen Kurz vor dem Trainingsauftakt am Montag hat sich der Handball-Zweitligist vom Höhenberg mit dem 21-jährigen Ole Klimpke verstärkt.

(NGZ) Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen hat in Ole Klimpke einen variablen Rückraumspieler verpflichtet, der in Wetzlar bereits Bundesligaerfahrungen sammelte. „In Gesprächen mit ihm und der HSG haben wir uns kurzfristig darauf verständigt, dass der 21-Jährige die nächsten Schritte seiner Handballkarriere in Dormagen macht. Dem Erstligisten ist er weiterhin über das Doppelspielrecht verbunden, wird aber in Dormagen leben, trainieren und vorrangig spielen“, sagt Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel, der davon überzeugt ist, dass „Ole unser Team verstärken wird.“

Trainer Matthias Flohr, der seine neue Mannschaft am Montag zum ersten gemeinsamen Training bittet, freut sich auch darüber, dass „wir Ole vom Dormagener Konzept überzeugen konnten.“ Die Dormagener Verantwortlichen bedanken sich bei der HSG Wetzlar für die „vertrauensvollen und konstruktiven Gespräche.“ Der gelernte Anlagenelektriker ist gespannt auf die neue Aufgabe. „Ich möchte mich in der 2. Liga beweisen. Sowohl für meine sportliche als auch persönliche Entwicklung ist der eingeschlagene Weg genau der Richtige. Ich schaue der neuen Aufgabe ebenso gespannt wie demütig entgegen und werde vom ersten Tag an alles geben, um meinem neuen Klub und der Mannschaft helfen zu können“, so Ole Klimpke. „Ich hatte schon in den ersten Gesprächen den Eindruck, dass das für mich sehr gut passt. Ich freue mich auf die Vorbereitung und auch darauf, das junge Team und das gesamte Umfeld kennenzulernen.“