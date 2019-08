Landesliga-Fußball : Kleinigkeiten führen zur ersten Sonsbecker Niederlage

Sonsbeck Die Rot-Weißen gingen beim SC Kapellen-Erft erstmals in dieser Saison leer aus. Klaus Keisers erzielte den einzigen Treffer für die Gäste.

Mit 1:3 (1:0) hat die Mannschaft des SV Sonsbeck am dritten Spieltag der Landesliga beim SC Kapellen-Erft verloren. Es war die erste Niederlage der Rot-Weißen in der noch jungen Saison. Für Heinrich Losing und seine Elf wurde es das erwartet schwere Spiel gegen einen Aufstiegsanwärter auf hohem Niveau.

„Wir haben die Partie sehr gut angenommen. Uns fehlte aber ein bisschen die Frische“, bemängelte der Trainer. Dabei ging es sehr gut los für den SVS. Klaus Keisers brachte die Gäste mit einer „super Einzelaktion“ nach 17 Minuten mit 1:0 in Führung. In der Folge erspielten sich die Sonsbecker einige gute Kontersituationen, der letzte Pass allerdings fehlte. Kurz nach dem Seitenwechsel traf Marcel Paul per Freistoß zum „unnötigen“ 1:1. „Das darf so nicht passieren“, ärgerte sich Losing. „Wir haben zu viele Freistöße um den eigenen Sechzehner zugelassen.“