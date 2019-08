Fußball-Kreisliga B : Für den SV Menzelen war in Birten mehr drin

Für den SV Menzelen war in Birten mehr drin

Kreis Die B-Liga-Nachbarn trennten sich 3:3. Der SV Vyma punktete erstmals dreifach. Büderich unterlag mit 1:3.

Keinen Sieger hat es im Nachschaftsduell in Birten gegeben. Der SV Vyma bejubelte auswärts den ersten Saison-Erfolg. Alpens „Zweite“ verlor in Asterlagen zweistellig.

Gruppe 1: SV Sonsbeck III – SC Rheinkamp 3:3 (2:2). Der Start lief für den SVS eigentlich nach Maß. Christian Derks brachte sein Team nach wenigen Minuten in Front. Ein Viertelstunde später musste Heim-Trainer Thomas Loeffen mit ansehen, wie sein Keeper Matthias van Husen sich nur noch mit einer Notbremse retten konnte. Die Rote Karte blieb natürlich nicht aus. Am Spielverlauf änderte sich aber wenig. „Wir waren trotzdem weiterhin die bessere Mannschaft. Unsere Laufstärke war bemerkenswert“, so Loeffen. Das es trotz eines weiteren Tors von Derks sowie der „Bude“ von Arion Krasniqi nur einen Punkt gab, sei deshalb unglücklich.