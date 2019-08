Kreisliga A : Alpen will seine kleine Serie ausbauen

Kreis In der Kreisliga A peilt Viktoria den dritten Sieg an, muss aber im Derby gegen die „Wundertüte“ SV Millingen spielen.

Nisfad Grgic hatte nach der Punkteteilung gegen den TV Asberg Grund zur Freude. Der SV Millingen holte den ersten Zähler in der noch jungen Saison. Ein wichtiges Erfolgserlebnis für die eigene Moral. Da kommt der kommende Gegner gerade recht: „Alpen ist für mich der Gesamtfavorit in der Liga“, mahnt Grgic. Aber: „Sie werden uns vielleicht einfacher liegen, da sie viel Ballbesitz haben werden.“ Max Pullich hat seine Rotsperre aus den Stadtmeisterschaften abgesessen. Ein wichtiger Mann kehrt am Wochenende also zurück.

Ein weiteres direktes Duell wird am Xantener Fürstenberg ausgespielt. Der TuS Xanten trifft auf den noch sieglosen SV Orsoy. Mit einem Sieg im Rücken möchte die Mannschaft von Thomas Dörrer zu Hause nachlegen, um als Aufsteiger möglichst schnell den Abstand nach unten zu vergrößern. Entgegenkommen wird dem TuS die gelb-rote Karte von Orsoy-Stürmer Fatih Sanverdi. „Trotzdem dürfen wir uns nicht ausruhen und müssen voll konzentriert in das Spiel gehen“, sagt Dörrer. Das Team von Daniel Zvar war gegen Alpen so nah dran am ersten Sieg, am Ende wurde eine 2:0-Führung leichtfertig hergegeben. „Es wird nicht einfacher“, weiß der 43-Jährige. Allerdings muss er neben Sanverdi zudem ohne Erkan Ayna und Pierre Drößmar auskommen. „Xanten hat in Rheurdt ein Ausrufezeichen gesetzt. Sie sind in der Liga angekommen“, so Zvar.