Fußball-Kreisliga A : 7:0 – TuS Xanten blamiert den SV Orsoy

Xanten Der A-Liga-Aufsteiger legte ab der 54. Minute richtig los und erzielte fünf Treffer. Die Gäste luden einige Male zum Toreschießen ein. Für die Domstädter netzten auch Jesse und Dion Rückbeil.

Aufsteiger TuS Xanten ist in der A-Liga-Liga angekommen – und wie. Im zweiten Heimspiel der Saison servierten die Domstädter den SV Orsoy mit 7:0 (0:0) ab. Grandios war die Vorstellung der Hausherren ab der 54. Minute. Von da an gelangen ihnen sehr zur Freude des einheimischen Anhangs fünf Tore.

Der Gegner, der im ersten Durchgang einige Chancen liegen gelassen hatte, brach nach der Pause völlig ein und stellte in der Endphase das Fußball spielen gänzlich ein. Mit der Klatsche mussten die Gäste auch ihrem hohen Durchschnittsalter in der Aufstellung Tribut zollen. Zudem fehlten mit Fatih Sanverdi (gesperrt), Masen Kurdi und Ercan Ayna (beide verletzt) gleich drei treffsichere Angreifer.

Und der Name Rückbeil tauchte nochmals in der Torschützenliste auf. Dion traf zum 6:0. Typisch für die katastrophale Vorstellung der Gäste in der zweiten Halbzeit war das 7:0 der Xantener durch Marvin Braun. Mathias Muczk trat im eigenen Fünfmeter-Raum unbedrängt über den Ball, so dass Braun leichtes Spiel hatte.