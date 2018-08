Fußball Landesliga SV Sonsbeck

Fußball : Wiedersehen auf und neben dem Platz

Kai Robin Schneider ist hier noch im Hö./Nie-Trikot zu sehen. In dieser Saison läuft er für den SV Sonsbeck in der Viererkette auf. Foto: Markus van Offern

Sonsbeck Fußball-Landesliga: Kai Robin Schneider trifft mit Sonsbeck auf seinen Ex-Club SV Hö./Nie. Stephan Schneider muss weiter zuschauen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von René Putjus

Zwei Spieler mit dem Nachnamen Schneider sind zur neuen Saison vom SV Hönnepel/Niedermörmter zum SV Sonsbeck gewechselt. Heute gibt’s ein Wiedersehen auf dem Platz (Anstoß 19.30 Uhr). Während Kai Robin seine ehemalige Mitspieler am Toreschießen hindern wird, muss Stephan das Derby im Willy-Lemkens-Sportpark als Zuschauer verfolgen. Die Rot-Sperre des Ex-Kapitäns läuft erst in der nächsten Woche ab. Wie der SVS legte der SV Hö./Nie. am Sonntag einen erfolgreichen Start hin. Beiden gelang zum Auftakt ein 2:0-Sieg.

Trainer Thomas von Kuczkowski war zwar hocherfreut über den „Dreier“ und die Effizienz in der Offensive, die seiner Mannschaft in der abgelaufenen Saison zu oft gefehlt habe, doch hält er in der Englischen Woche den Ball flach. „Klar würden wir uns über neun Punkte aus den ersten drei Partien freuen. Doch wir bleiben bescheiden.“ Der SVS möchte also nicht mit aller Macht Hö./Nie. in die Knie zwingen, vor allem nicht in die Konter laufen. „Wir wollen dem Gegner keine Räume geben, damit die schnellen Spieler davon profitieren.“ Kontrollierte Offensive ist also angesagt. Coach Kuczkowski: „Hö./Nie. ist besser aufgestellt, als sie zugeben wollen.“

Kamerateam Hö./Nie.-Spieler steht im Blickpunkt Fernsehen Ein Kamerateam wird nach Sonsbeck kommen, um Elidon Bilali vom SV Hö./Nie. zu filmen. Tom Theunissen begleitet den Albaner für die WDR-Sendung „sport inside“ seit 2015, als er mit seinem jüngeren Bruder elternlos als Flüchtling nach Deutschland kam. Der 21-Jährige gehört zu den vielen Neuzugängen des Clubs.



zurück

weiter

In der Anfangself könnte es Änderungen geben. So ließ sich Jannis Pütz in Rhede in der Pause auswechseln, weil er ein „Ziehen im Oberschenkel“ verspürte. Jan-Paul Hahn stand zwar bis zum Anpfiff auf dem Rasen, klagte anschließend aber über Schmerzen im Fußknöchel. „Er hat einen Schlag drauf bekommen“, sagt sein Coach. Kai Schmidt, Torschütze des Führungstreffers, verließ in der 83. Minute völlig ausgepumpt das Spielfeld. „Ich muss halt schauen, wie sich die Jungs nach dem anstrengenden Spiel in Rhede fühlen.“ Am Dienstagabend stand daher Regeneration im Mittelpunkt. So wurde unter anderem Fußball-Tennis gespielt.