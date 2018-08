Fußball Landesliga SV Sonsbeck

Sonsbeck Fußball-Landesliga: Die Rot-Weißen erzielten keinen Treffer gegen den SV Hö./Nie. Lewis Brempong flog vom Platz.

Mit einem torlosen Unentschieden haben sich der SV Sonsbeck und SV Hönnepel-Niedermörmter am zweiten Spieltag in der Fußball-Landesliga getrennt. Mit dem Ergebnis konnten beide Mannschaften leben, denn sie blieben ungeschlagen sowie jeweils ohne Gegentor und haben erst einmal vier Zähler auf ihrer Habenseite.

Die 380 Zuschauer waren gekommen, um einen spannenden Fight im Nachbarschaftsduell zu sehen. Denn die Teams waren überraschend mit einem 2:0-Erfolg in die Saison gestartet. Es gab im Willy-Lemkens-Sportpark ein Wiedersehen einiger Ex-Spieler. So standen bei den Rot-Weißen mit Kai Robin Schneider sowie Tim Weichelt zwei ehemalige Hö./Nie.-Akteure in der Startelf. Adis Dedic saß auf der Ersatzbank. Auf der anderen Seite standen mit Lukas Weiß und Marcel Schütze zwei Ex-Sonsbecker von Beginn an auf dem Feld. Jonas Vengels und Sascha Tenbruck blieb nur die Zuschauerrolle.