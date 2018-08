Fußballschule des TuS Borth begeistert 56 Kinder

Borth 56 Kinder nahmen an der Fußballschule des TuS teil. Am Ende wurde ein Turnier ausgespielt.

Auf der Platzanlage des TuS Borth war einiges los. 56 Kinder zwischen fünf und 14 Jahren nahmen an der Fußballschule des Vereins teil. Gleich bei der Anmeldung erwartete sie das erste Highlight. Die Mädchen und Jungen bekamen ihr Trainingsset, bestehend aus Trikot, Shorts und Stutzen in den Vereinsfarben rot und weiß, überreicht.

Die Kids wurden in fünf altersgerechte Gruppen aufgeteilt. Bei hochsommerlichen Temperaturen boten die Wassereimer am Spielfeldrand stets eine willkommene Abkühlung. Neue Energie wurde bei einem ordentlichen Mittagessen, das der Partyservice Hoppmann aus Rheinberg lieferte, getankt. So forderten die Trainer den Nachwuchs in den ersten drei Tagen ordentlich und versuchten ihnen Fertigkeiten im Dribbling, Passspiel oder Torschuss beizubringen. Denn die sollten sie für die letzten beiden Tage benötigen. Fürs DFB-Fußballabzeichen stellten die Talente an verschiedenen Stationen ihre erlernten Fähigkeiten auf die Probe. Etwas abseits war eine Strecke zur Geschwindigkeitsmessung aufgebaut.