Mit den Großen spielen: Knappen-Fußballschule in Vorst

Tönisvorst Drei anstrengende, aber erlebnisreiche Tage liegen hinter allen Beteiligten zurück. 54 Kinder nahmen an der Knappen-Fußballschule von Schalke 04 teil.

Die Kinder des Fußballcamps erhielten die Grundtechniken wie Dribbeln, Passen und Schießen vermittelt. Parallel legen die Initiatoren ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der allgemeinen koordinativen Fähigkeiten zur Unterstützung und Verbesserung der Bewegungsausführung der Grundtechniken. Hier hält sich die Fußballschule an die Methoden und Phiosophie der Knappenschmiede des S04. Sieben hochklassige Trainer kümmerten sich um die Spieler und Torwarte. Am Donnerstag wurden die Teams wild gemischt, und es konnte eine kleine WM stattfinden. Dabei banden die ältesten Kinder auch die Kleinsten mit ein. Die Trainer betonten immer wieder: Zum Fallball gehöre Respekt und Sozialverhalten. Zum Schluss durften die Kinder ihren Eltern und Angehörigen zeigen, was sie so alles gelernt hatten. Alle Kinder gingen müde und glücklich nach Hause, außerdem reich beschenkt mit Fußballausstattung, Schal, Wimpel, Autogrammkarten und Sonderpreisen.