Millingen scheidet erneut im Kreispokal früh aus

MILLINGEN/BUDBERG Fußball-Kreispokal: Im Derby gegen den SV Budberg gelingt Millingen in der Schlussphase fast noch der Ausgleich.

Der SV Millingen bleibt seiner Serie im Kreispokal treu. Zum vierten Mal in Folge scheiterte der A-Ligist bereits in der ersten Runde. Gegen den SV Budberg gab es am Samstag am heimischen Jahnplatz eine 2:3 (0:3)-Niederlage.