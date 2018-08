Kreispokal: Sechs Nordvereine verlieren ausnahmslos

Kreis Fußball-Kreispokal: Schwarzer Sonntag die sechs B- und C-Ligisten aus dem Norden des Fußballkreises: Sechs Niederlagen.

Es war ein schwarzer Nachmittag für die B- und C-Ligisten aus dem Moerser Norden. Alle sechs Teams, die am Sonntag um den Einzug in die zweite Runde des Kreispokals spielten, mussten die Segel streichen.

TuS 08 Rheinberg - SV Schwafheim 0:7 (0:1). Der TuS 08 hatte mit dem SV Schwafheim das schwerste, aber auch ein attraktives Los gezogen. Und die Gastgeber machten ihre Sache unter der Leitung des neuen Trainers Denny Ludwig lange gut. Natürlich stand der TuS 08 tief und überließ dem SVS zumeist den Ball. Die Gäste suchten zunächst vergeblich nach der Lücke. Es war schließlich ein Strafstoß, der dem Favoriten die Führung bescherte. Knackpunkt der Partie war das schnelle 2:0 der Schwafheimer nach dem Seitenwechsel (48.). Von da an schwanden bei den Rheinbergern zunehmend die Kräfte, und so gab es am Ende doch noch eine deutliche Pleite durch vier weitere Gegentore (63./75./81./85.).