Borussia Veen startet mit großem Kader

Fussball : Drei-Jahres-Plan für die Veener Borussia

Borussia-Trainer Christian Hauk (hintere Reihe links) mit seinen Neuzugängen für die Saison 2018/19.

VEEN Fußball-Kreisliga A: Trainer Christian Hauk relativiert die hohe Zahl an Spielern, über die er zum Auftakt der Saison 2018/19 verfügt: 32 Akteure stehen im Kader der „Krähen“. 2017/18 kamen sogar insgesamt 41 Kicker zum Einsatz.

Irgendwo sollte noch ein Schild herum liegen, auf dem steht: „Wegen Überfüllung geschlossen!“ Die Fußballer und die Trainerriege von Borussia Veen könnten an manchen Tagen darauf angewiesen sein, wenn sie sich in die Kabine zurückziehen. Sage und schreibe 32 Akteure stehen vor dem ersten Spieltag der Kreisliga A im Kader der Borussia, dazu kommt zudem noch ein fünfköpfiges Trainerteam – vielleicht werden da ja Tickets für die Sitzplätze verlost.

„Ganz so schlimm ist es nicht“, sagt Trainer Christian Hauk, „alle auf einmal werden wohl nie da sein, und wenn, dann wird eben gekuschelt.“ Auch eine feine Idee, obwohl dem Coach ganz andere Ziele für die kommenden Monate bis zum Saisonende im Juni des nächsten Jahres vorschweben. Hauk hat sie notiert, drei Punkte stehen auf der Veener to-do-Liste. Der erste kann zeitlich nicht eingegrenzt werden, hat er doch mit dem Talent der Kicker in den gelben Hemden zu tun. „Jeden einzelnen Spieler weiter entwickeln“, ist ein ehrgeiziges Ziel, das sich aber, angesichts von Punkt drei, lohnen dürfte. Zudem, die Geselligkeit, das Vereinsleben und die Gemeinde gehören auch zum Team wie das Schützenfest zu Veen. Eben da, auch beim Karneval und bereits bei der stattgefundenen Radnacht mischen die Fußballer der Borussia munter mit – so soll es, sagt Hauk, auch weiterhin bleiben. Gut für das Klima im Team, das sich nicht nur in der überfüllten Kabine sehen soll, gut auch für die Position und das Verständnis des Clubs im Krähendorf. Ach ja, den sportlichen Punkt, in der Liste die Nummer drei, gibt es natürlich auch noch. Aber, weil einfach ja jeder kann, sortiert der Trainer diesen gleich in seinen kompakten „Drei-Jahres-Plan“ ein. Die erste Übung ist schon gelungen.

In Hauks erstem Jahr als Übungsleiter in Veen ging es allein um den Klassenerhalt. „Den haben wir geschafft“, sagt er. Was bekannt ist, und was angesichts der Relegation auch mit einer Verlängerung der Saison verbunden war, die in der anlaufenden Saison nicht mehr auf dem Plan steht. „Am besten sollten wir die Abstiegsränge nur aus der Distanz beobachten und einen einstelligen Tabellenplatz erreichen“, lautet seine konkrete Vorgabe. Bliebe das Jahr 2020, in dem die Borussia neues Briefpapier drucken lassen muss, weil dann der 100. Geburtstag des Vereins ansteht. „Vom Aufstieg in die Bezirksliga will in Veen niemand etwas wissen“, erklärt der Trainer, „aber zum Jubiläum sollte die Mannschaft schon im oberen Feld der Liga zu finden sein.“



Auf dem Weg dahin gilt es erst einmal, elf neue Akteure ins Veener Spiel zu integrieren – dem gegenüber standen mit Kai Möller (zum TV Asberg) sowie Laurin Werder, jetzt bei Arminia Kapellen, und dem nach Sonsbeck abgewanderten Johannes Keisers lediglich drei Abgänge. Frederik Brammen (vom SV Sevelen) und Malte Gebekken, der eine Pause eingelegt hatte, stehen nach einjähriger Abwesenheit wieder im Team. Jonas Höptner, dessen Großvater Herbert Gooßens vor acht Jahren schon zum Ehrenmitglied der Borussia ernannt worden war, pflegt, vom SV Sonsbeck kommend, ebenso wie sein von den A-Junioren aufgerückter Bruder Lukas nun wieder die Familientradition in Veen. Aus Reihen des Nachwuchs durfte Hauk zudem Luca Ackermann, Silas Wehlmann und Torhüter Jannis Peeters im Seniorenlager begrüßen. Drei Akteure der DJK Labbeck-Uedemerbruch haben in Veen ihre neue Heimat gefunden. Hendrik Terlinden, vor sechs Jahren schon einmal im Club, Ken Klemmer und Tim van Husen haben am vergangenen Sonntag beim 6:1 im Kreispokalspiel beim SV Vynen-Marienbaum bereits ihre offizielle Premiere im Team erlebt. Der Konkurrenzkampf ist eröffnet. Hauk findet es gut: „Vielleicht hat im letzten Jahr der eine oder andere manches zu locker gesehen“, deutet er an. „Das wird es jetzt nicht mehr geben.“