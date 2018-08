SV Sonsbeck Landesliga Thomas von Kuczkowski

Sonsbeck Fußball-Landesliga: Der Trainer des SV Sonsbeck startet mit seiner Elf am Sonntag in Rhede.

Trainer Thomas von Kuczkowski wird nicht müde zu betonen, dass in Sonsbeck nicht in den Rückspiegel geschaut wird. Die vergangene Landesliga-Saison mit mehr Tiefen als Höhen sei abgehakt. Am Sonntag um 15 Uhr beginnt für die SVS-Fußballer beim VfL Rhede die neue Spielzeit.