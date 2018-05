Lokalsport: Robin von Radecke zieht seine Zusage zurück

Kreis Fußball-Landesliga: Der Stürmer wechselt doch nicht zum SV Sonsbeck, sondern zum SV Hönnepel-Niedermörmter.

Es ist nicht neu, dass auch so mancher Amateurfußballer wankelmütig ist, wenn es darum geht, den Verein zu wechseln. Robin von Radecke vom VfL Tönisberg gehört wohl zu diesen Spielern. Im Januar hatte der Offensivakteur Thomas von Kuczkowski jedenfalls mündlich zugesagt, in der nächsten Saison für den Landesligisten SV Sonsbeck aufzulaufen. In dieser Woche bekam der Trainer dann von ihm in einer WhatsApp-Nachricht mitgeteilt, dass er sich anders entschieden habe und sich dem SV Hönnepel/Niedermörmter anschließen werde.