Fußball Bezirksliga SV Budberg

Budberg Fußball-Bezirksliga: Im ersten Saisonspiel gegen Tönisberg trafen die dezimierten Hausherren viermal Aluminium.

In der Nachbetrachtung revidierte Jetten seine Aussage. Vier Mal verhinderte das Aluminium die längst überfällige Budberger Führung. Der ersehnte Treffer ließ sich jedoch nicht erzwingen. Die Gäste lieferten einen schwachen Auftritt ab. Die Hausherren wussten dies jedoch nicht in letzter Konsequenz auszunutzen. Ohne Bedrängnis liefen viele Pässe in Hälfte eins ins Leere. „Wir haben die Bälle ohne Not abgeschenkt und dem Gegner so Zeit zum Verschnaufen gelassen“, so Jetten. Martin Sackers hatte in der ersten Halbzeit nicht viel zu tun.