Fußball-Landesliga : 0:6 – Sonsbeck kassiert die höchste Pleite seit fünf Jahren

Sonsbeck Der SVS blamierte sich beim 1. FC Mönchengladbach und muss sich jetzt mit dem Abstiegskampf beschäftigen.

Von Andre Egink

Die Negativserie des Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck hat sich beim 1. FC Mönchengladbach fortgesetzt. Mit 0:6 (0:3) kamen die Rot-Weißen unter die Räder. So hoch verlor der SVS seit fünf Jahren nicht mehr. Am 26. Oktober hatte der TV Jahn Hiesfeld in Sonsbeck mit 6:0 gewonnen. Damals spielte der SVS in der Oberliga, und der Trainer hieß Thomas Geist.

Spätestens mit der Klatsche in Mönchengladbach ist das Team von Heinrich Losing im Abstiegskampf angekommen. Es war der sechste sieglose Auftritt in Folge – und Kapitän Tim Weichelt mächtig angefressen. Es sagte: „Klar kann man nach so einem Ergebnis nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir haben bereits bewiesen, dass wir es besser können. Wir müssen jetzt die richtigen Knöpfe drücken. Da vertraue ich zu hundert Prozent der Mannschaft und demTrainer. Ich bin mir auch sicher, dass wir gegen Scherpenberg eine Reaktion zeigen werden.“

Losing sah eine ausgeglichene erste Halbzeit: „Das hört sich jetzt zwar krass an, aber wir haben vor der Pause gut gespielt und waren ebenbürtig. Aber Mönchengladbach macht aus vier Chancen drei Tore. Und wir vergeben unsere Möglichkeiten.“ Er konnte mal wieder nicht seine Wunschformation aufbieten. Jan-Paul Hahn und Kristof Prause fielen krankheitsbedingt aus. Jan-Luca Geurtz musste das Aufwärmen wegen Leistenproblemen abbrechen. Für ihn rückte Alexander Maas in die Startelf. Mit Joao Moreira, Max Fuchs und Keeper Stefan Hüpen war die Reservebank überschaubar besetzt.

Nach einem guten Beginn – Felix Terlinden hatte das 1:0 auf dem Fuß – geriet die Losing-Elf erneut nach einer Standardsituation in Rückstand. Vincent Boldt köpfte nach einer Ecke zum 1:0 für die Hausherren ein (10.). Nur vier Minuten später traf Oguz Ayan zum 2:0. In der 34. Minute erhöhte Durukan Celik auf 3:0. Danach schaffte es Luis Ramon Gizinski zweimal nicht, das Leder im leeren Tor unter zu bekommen. „Hätten wir vor der Pause den Anschluss geschafft, wäre noch was drin gewesen“, meinte Losing. Jedoch machte FC-Torjäger Ayan mit dem 4:0 (48.) Sonsbecks Niederlage perfekt. „Danach war das Spiel gelaufen. Unsere Köpfe gingen runter, Mönchengladbach spielte selbstbewusst auf und war uns dann in allen Belangen überlegen“, gab Losing zu. Boldt (62.) und Ayan (72.) mit seinem 24. Saison-Treffer schraubten das Ergebnis auf 6:0 hoch.

„Die Mönchengladbacher war extrem effektiv. Der Gegner hat unsere Fehler eiskalt bestraft. Es kommen bestimmt auch wieder andere Zeiten“, resümierte der Trainer. Kleiner Trost: Die miserable Vorstellung des SV Sonsbeck sahen nur 35 Zuschauer.