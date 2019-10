Fußball-Landesliga : Sehnsucht nach dem Erfolgserlebnis

Sonsbeck Der SV Sonsbeck spielt schon am Samstag in Mönchengladbach. Seit fünf Partien ist der SVS sieglos.

So einen „Knisper“ wie Oguz Ayan hätten sie gerne in Sonsbeck. Der Stürmer des 1. FC Mönchengladbach hat mit Abstand die meisten Treffer in der Landesliga, Gruppe 2, erzielt. 21 Tore gelangen Ayan in zwölf Partien. Am Samstag werden die Rot-Weißen ihn persönlich antreffen. Das Spiel in Mönchengladbach beginnt um 17 Uhr. Beim SVS bricht derweil noch keine Panik aus nach fünf sieglosen Begegnungen und dem Abrutschen auf Tabellenplatz elf.