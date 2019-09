Fußball : Beim 1. FC Mönchengladbach hängt vieles an Oguz Ayan

Mönchengladbach Oguz Ayan traf in dieser Saison schon neunmal für den 1. FC Mönchengladbach, auswärts läuft es bei ihm und seiner Mannschaft aber noch nicht.

Der 4:0-Erfolg des 1. FC Mönchengladbach gegen den VSF Amern war im dritten Heimspiel der Landesliga-Saison der dritte klare Sieg. 13:0 lautet daraus das Torverhältnis. Die Westender führen in der Heimtabelle vor dem Amern und der Spvgg. Sterkrade-Nord. Nur auswärts gab es dreimal eine Nullnummer mit einer 2:8-Torbilanz. Warum es auf fremden Plätzen für die Gladbacher noch zu keinem Punkt gereicht hat, dafür hat auch FC-Trainer Frank Mitschkowski keine richtige Erklärung. Nach dem 1:4 bei der DJK Teutonia St. Tönis erklärte „Mitsch“: „Fußballerisch haben wir es gar nicht schlecht gemacht. Am Ende haben die vielen individuellen Fehler den Unterschied ausgemacht.“

Für den Unterschied zugunsten des 1. FC hat in der vergangenen Saison oft genug Oguz Ayan gesorgt. Der 24 Jahre alte Mittelstürmer traf zuletzt quasi nach Belieben. In 35 Spielen erzielte Ayan 39 Treffer. In dieser Saison traf er auch schon neunmal. Unter anderem gingen alle Treffer beim 3:0 gegen den VfR Krefeld-Fischeln auf sein Konto. Auch bei ihm ist eine Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen festzustellen. Acht Tore auf der Ernst-Reuter-Anlage, nur eins in der Fremde. „Ich weiß auch nicht, warum wir auswärts noch kein Spiel gewonnen haben“, sagt Ayan. „Möglicherweise liegt es daran, dass wir auf einem kleinen Kunstrasenplatz trainieren, aber am Wochenende meist auf einem größeren Rasenplatz spielen.“