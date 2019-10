Fußball-Kreisliga A : Scherpenberg II tritt nicht in Ossenberg an

Scherpenberg II tritt nicht in Ossenberg an

Ossenberg Erste eine Stunde vor dem Anpfiff informierten die Moerser die Concordia, dass sie nicht kommen werden. Dem SVS standen zu wenige Spieler zur Verfügung.

Am vergangenen Sonntag hatte sich Fußball-A-Ligist Concordia Ossenberg eine Wasserschlacht auf dem Ascheplatz in Rheinberg geliefert. Nach der 2:6-Niederlage auf dem völlig durchnässten Untergrund war die Mannschaft von Mirco Dietrich am Freitagabend auf Wiedergutmachung aus. Doch der Gegner machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Der Tabellenvorletzte SV Scherpenberg II kam nicht – wieder einmal.