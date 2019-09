Fußball-Landesliga : Gizinski schießt Sonsbeck zum nächster „Dreier“

Sonsbeck Fußball-Landesliga: Der Offensivakteur erzielte das einzige Tor im Spiel beim Schlusslicht VfR Fischeln.

Robin Schoofs, der seinen 23. Geburtstag feierte, fehlte wegen Knieproblemen. Für ihn rückte Eren Canpolat in die Innenverteidigung. Felix Terlinden feierte in der 68. Minute sein Comeback. In Fischeln dominierten die Rot-Weißen den ersten Abschnitt und hätten durch die Großchancen von Gizinski (2), Klaus Keisers und Jan-Luca Geurtz das Spiel vorzeitig entscheiden können. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber besser in die Partie und hatten optisch mehr Spielanteile, jedoch keine klaren Tormöglichkeiten.