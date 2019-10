Frauenfußball : Budbergs Torhüterin Roth bricht sich Handgelenk

BUDBERG Frauenfußball: Die „Zweite“ des SVB verlor in Linn mit 1:2. Nach der Auswechslung der Schlussfrau verloren die Gäste den Faden.

Ein Spiel dauert 90 Minuten. An diese alte Fußball-Weisheit von Bundestrainer Sepp Herberger wurden die Fußballfrauen des SV Budberg II im Landesliga-Nachholspiel beim Linner SV erinnert. Mit 1:2 (0:0) unterlagen die Gäste, die durch Miria Balk in Führung gegangen waren. Doch Treffer in der 80. und 90. Minute ließen den gastgebenden LSV jubeln.