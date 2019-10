Fußball-Bezirksliga : Trainer Bothen bittet Sonsbecks „Erste“ um Hilfe

Sonsbeck Den Rot-Weißen geht das kickende Personal abhanden. Die Unterstützung aus dem Landesliga-Kader wird benötigt. Am Sonntag kommt Homberg II in den Sportpark.

Für den SV Sonsbeck II beginnt der allwöchentliche Spieltag in der Fußball-Bezirksliga nicht erst zur Anstoßzeit um 15.15 Uhr. Am Sonntag trifft der Aufsteiger zwar auf den VfB Homberg II, und da geht es um die Punkte, die der Aufsteiger so bitter nötig hat. Nur, wer‘s richten und der Mannschaft zum Erfolg verhelfen soll, wird vielleicht schon am Samstag beantwortet.