Fußball-Bezirksliga : Aus Budberg ist keine Kampfansage zu hören

Budberg Tim Wilke wird am Sonntag sein Trainer-Debüt beim SVB geben. Gegner ist Viktoria Goch.

Das angestrebte Debüt als neuer Trainer des SV Budberg fiel für Tim Wilke in Weeze buchstäblich ins Wasser. Nun aber steht der Rückkehr an der Seitenlinie nichts mehr im Weg. Auf dem heimischen Kunstrasen gastiert am Sonntag Viktoria Goch beim ersten Bezirksliga-Spiel der Budberger unter ihrem neuen Coach. „Wir sind heiß. Ich erwarte eine interessante und fußballerisch gute Partie“, sagte Wilke.