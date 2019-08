Nachbarschaftsberatung : Tanzcafé-Premiere bringt 90 Senioren in Schwung

Sonsbeck Der erstmals von der Nachbarschaftsberatung organisierte Tanznachmittag im Sonsbecker Kastell war ein voller Erfolg.

Mit vielen bunt gedeckten Tischen glich das Kastell am Sonntagnachmittag einem gemütlichen Café. Das nicht ohne Grund: Das Team der Nachbarschaftsberatung der Leader-Regionen „Niederrhein: Natürlich lebendig!“ hatte zu einem ersten Seniorentanzcafé nach Sonsbeck eingeladen. Den mehr als 90 Senioren wurde nicht nur ein mehrstündiger Tanznachmittag bei guter Musik, für die der in Xanten tätige Nachbarschaftskoordinator Manuel ter Bekke sorgte, geboten. Seine Teampartnerin Gabriele van Royen aus Sonsbeck hatte mit Unterstützung ihrer Kollegen Andreas Cziudej aus Rheinberg und Sonja Böhm aus Alpen auch ein sehr unterhalt­sames Programm zusammengestellt.

Bei den „Broom bear dancers“ betätigte sich der Ehegatte der Präsidentin Hedda Becker als „caller“, sprich er gab die Abfolge der Tanzschritte während der Songs, die er teilweise mit interpretierte, in englischer, aber auch in deutscher Sprache an. Neugierig probierten auch die Gäste, die auf die Tanzfläche gebeten wurden, die Anweisungen in Tanzbewegungen umzusetzen.