Burg Winnenthal : Für zwei Tage zurück ins Mittelalter

Mitte August findet das 16. mittelalterliche Burgfest in Xanten-Birten statt. Wie im Vorjahr gehören auch wieder spannende Schwertkämpfe zum Programm. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Mitte August können Familien einen Ausflug in die Vergangenheit machen: Auf Burg Winnenthal findet das traditionelle Fest mit Rittern, Gauklern und Händlern statt.

Mitte August kehrt das Mittelalter auf die Burg Winnenthal zurück. Die Seniorenresidenz in Xanten-Birten veranstaltet zwei Tage lang ihr traditionelles Burgfest, wie sie in einer Mitteilung ankündigte. Handwerker, Händler, Ritter, Gaukler, Musikanten und Narren werden inmitten der großen Parkanlage ihre Lager aufschlagen und ein spannendes, abwechslungsreiches Programm aufführen. Kinder und Erwachsene können ihnen zuschauen und zuhören, vieles dürfen sie auch selbst einmal ausprobieren.

Zahlreiche Besucher werden erwartet. Nach Einschätzung der Veranstalter hat sich das Burgfest zu einem Tipp in der Mittelalterszene entwickelt. Es ist bereits die 16. Auflage der Veranstaltung. Entstanden ist es, nachdem die Sommerresidenz eine neue Idee für ihr Sommerfest gesucht hatte. Der Ort ist für ein mittelalterliches Treiben perfekt geeignet: Haus Winnenthal ist einer der ältesten Wasserburgen am Niederrhein. Die ersten Teile der Anlage wurden im 14. Jahrhundert erbaut. In den 1990er Jahren wurde die Burg restauriert. Heute wird sie als Seniorenresidenz genutzt. Es gibt mehr als 180 Betten.