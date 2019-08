Fußball-Kreispokal : Philipp Hanz schießt Borth ins Achtelfinale

Borth Für den TuS geht der Kreispokal-Wettbewerb weiter. Der SV Millingen ist durch das Gegentor in der 85. Minute raus.

In der ersten Runde des Fußball-Kreispokals besiegte der TuS Borth den SV Millingen mit 1:0 (0:0). Damit steht die Mannschaft von Trainer Frank Misch bereits im Achtelfinale.

Es war eine kampfbetonte und taktisch geprägte Partie am Mittelweg. Gut 70 Zuschauer waren dabei. Den besseren Start erwischten die Borther. Millingen stand tief und kompakt in der eigenen Hälfte. Die Gäste lauerten über weite Strecken des Derbys auf Konter und überließen den hausherren weitesgehend die Kontrolle. „Wir haben die Ruhe bewahrt und sehr viel investiert“, sagte TuS-Coach Frank Misch.

Beide Trainer waren sich einig, dass am Ende die bessere Mannschaft gewonnen hat. Millingens Übungsleiter Nisfad Grgic bemängelte vor allem die Druckphase in der zweiten Halbzeit, in der seine Mannschaft mehrere hochkarätige Torchancen liegen ließ und die Führung knapp verpasste. „Kurz vor Schluss waren wir dann einmal unaufmerksam und wurden bestraft“, bewertete Grgic die entscheidende Szene vor dem Gegentor.