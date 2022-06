Nach Geldautomaten-Sprengung : Sparkasse in Sonsbeck öffnet am Donnerstag wieder

Sparkasse in Sonsbeck öffnet am Donnerstag wieder

Sonsbeck Die Sparkassen-Geschäftsstelle auf der Hochstraße in Sonsbeck steht ab Donnerstag wieder für Kunden offen. Bis ein neuer Geldautomat aufgestellt werden kann, müssen sich Bürger aber länger gedulden.

Nach der Sprengung eines Geldautomaten im Foyer der Sparkasse am Niederrhein in Sonsbeck bleibt die Geschäftsstelle noch am Mittwoch geschlossen. Ab Donnerstag ist die Filiale an der Hochstraße zu den üblichen Öffnungszeiten wieder für Kunden geöffnet, wie Sparkassen-Sprecher Jörg Zimmer mitteilte.