Sparkassen-Fusion : Fusion der Sparkassen ist seit 31. Mai Realität

GOCH / KLEVE Die lange vorbereitete und in den Gremien vor kurzem beschlossene Fusion ist nun vollzogen: Die Verbandssparkasse Goch gehört nun zur Sparkasse Rhein-Maas.

(nik) Wer die Sparkasse (oder Verbandssparkasse) Goch im Internet sucht, wird zwar noch fündig, einen Klick später ereilt den Kunden aber die Realität. Und die zeigt ihm im bekannten Rot, dass er es von nun an mit der Sparkasse Rhein-Maas zu tun hat. Im Untertitel sind immerhin noch die „Marktbereiche Goch, Kevelaer und Weeze“ zu finden. Wie auch die bekannten Berater weiter zur Stelle sind. Die jetzt aber Beschäftigte der Sparkasse Rhein-Maas sind. Die lange vorbereitete und in den Gremien vor kurzem beschlossene Fusion ist nun vollzogen. Marktbereichsleiter Carsten Ostendorp begrüßte die ersten Kunden in der Geschäftsstelle Goch.