Hähnchen am Klever Ring : KFC eröffnet am Mittwoch neu in Kleve

KFC eröffnet am Mittwoch neu in Kleve

Kleve Filet Bites, Hot Wings oder Burger – ab dem 1. Juni wartet das Schnellrestaurant Kentucky Fried Chicken am Klever Ring auf Kunden. Insgesamt gibt es auf dem Gelände 113 Sitzplätze, zudem einen Drive-Thru-Schalter.

Am Mittwoch ist es soweit: Die Klever Filiale des amerikanischen Fast-Food-Restaurants Kentucky Fried Chicken (KFC) eröffnet neu. Ab 11 Uhr sind Kunden am Klever Ring 5 willkommen. Es ist das 185. KFC-Restaurant in der Bundesrepublik, das erste im Kreis Kleve. „Mit der Eröffnung in Kleve feiern wir einen Meilenstein, denn es ist unser zehntes KFC Restaurant. Wir freuen uns sehr, ortsansässige KFC Fans, Besucher der Stadt, aber auch Durchreisende ab sofort mit dem legendären KFC Chicken versorgen zu können. Wir kochen hier täglich frisch und nach dem Originalrezept unseres Gründers, Colonel Harland Sanders. Das sorgt für den einzigartigen KFC Geschmack“, sagt Dirk Müller, Business Development Manager bei der EG Group, die hinter der Filiale steht.