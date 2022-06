Goch-Hommersum : Die kfd St. Petrus Hommersum feiert 120. Geburtstag

Das Team 2022 der kfd Hommersum (v. l.): Rosi Boekholt, Uschi Becher, Christel Michels, Maria Woods, Anne Arians und Karola Tulp. Foto: kfd

Goch-Hommersum Im Jahr 1900 wurde der „Katholische Mütterverein“ der Pfarrei St. Petrus Hommersum gegründet. 1968 wechselte nicht nur die Satzung, sondern auch der Name. Seitdem heißt die Frauengemeinschaft „kfd St. Petrus Hommersum“.

In dem Grenzort Hommersum wurde der Verein der kfd St. Petrus im Jahr 1900 von dem damaligen Pfarrer Hessen unter der Bezeichnung „Katholischer Mütterverein in der Pfarrei St. Petrus Hommersum“ gegründet. Im Jahr 1968 kam eine neue Satzung und damit auch ein neuer Name: „kfd St. Petrus Hommersum“.

Bei den Feierlichkeiten zum 120-jährigen Bestehen der kfd Hommersum erinnerte in diesen Tagen Anne Arians als 1. Vorsitzende in ihrer Begrüßungsansprache daran, dass sich nicht nur der Name, sondern auch die Einstellung der Frauen in vielen Bereichen der heutigen Zeit angepasst habe. So gibt es zum Beispiel inzwischen regelmäßig Aktionen und Veranstaltungen, bei denen sich die Frauen informieren und untereinander austauschen können.

In ihrer Grußrede erinnerte auch Maria Beaupouil als stellvertretende Gocher Bürgermeisterin daran, dass sich die Rolle der Frau seit der Gründung der kfd Hommersum verändert hätte.