Kneipenquiz mit Steffi Neu in Mehrhoog : Kindergeburtstag für Erwachsene

Uwe Lyko verriet Steffi Neu, dass er inzwischen älter als Herbert Knebel ist. Foto: Latzel

Hamminkeln Nach zwei Jahren Wartezeit wegen Corona kam jetzt das WDR 2 Kneipenquiz nach Mehrhoog. Ein turbulenter Abend mit einer Quizkönigin aus dem Nachbarort.

Am Ende stand Christa Krebbing auf der Bühne und konnte ihr Glück kaum fassen. WDR-Moderatorin Steffi Neu setzte der früheren Vorsitzenden der Landfrauen Töven unter dem Applaus des Saals die Quizkrone auf und überreichte ihr einen riesigen Präsentkorb. Gemeinsam mit ihrer Clique aus Mehrhoog feierte Christa Krebbing den Sieg beim WDR 2 Kneipenquiz. „Einfach unglaublich“, meinte sie.

Und irgendwie feierten alle mit. Denn das Gewinnen war beim kunterbunten Abend mit Steffi Neu bereits nach wenigen Minuten Nebensache. Im ausverkauften Saal Pollmann verlebten Erwachsene zweieinhalb Stunden lang einen ausgelassenen Kindergeburtstag. Da versuchten Lehrer und Chemiker auf der Bühne einen Ball in einen Becher zu jonglieren, stimmte ein Chor spontan ein mehrstimmiges Happy Birthday an und einige Herren gaben für die Kandidaten ihr letztes Hemd. Mittendrin eine Steffi Neu, die den Eindruck machte, als wenn sie am liebsten jeden Tag einen solchen Geburtstag erleben würde. Sie sang, sie tanzte und war ständig im ganzen Saal unterwegs. Von zuhause aus Uedem-Keppeln hatte sie jede Menge Selbstgemachtes mitgebracht und verwöhnte die Gäste mit Orangenmarmelade oder Rhabarberlikör von der Mama.

Christa Krebbing mit dem Quiz-Team "Nix wissen macht nix" setzte sich am Ende durch. Foto: Latzel

Schnell hatte auch sie klargestellt, dass es an dem Abend nicht um das Abfragen von Wissen geht, sondern um den Spaß am Raten. „Die wichtigste Regel des Abends ist: Die Regeln mache ich und die ändern sich ständig.“ Also brauchte sich auch keiner zu grämen, der aus Duisburg nach Mehrhoog gekommen war und dem bei Fragen zu dem Ortsteil nur das große Schulterzucken blieb: Wie lange hat das Bürgerbüro Mittagspause? Wie lange braucht der Zug von Hamminkeln nach Dingden? Wer weiß schon so was. Eigentlich auch ganz egal wenn niemand das Quizzen so richtig ernst nimmt und sich auf den lockeren Abend einlässt.

Steffi Neu war im Saal ständig auf Tuchfühlung mit ihren Gästen. Foto: Latzel

Der machte auch René Steinberg an der Seite von Steffi Neu sichtlich Spaß. Der Kabarettist kürte Mehrhoog angesichts der ausgelassenen Stimmung gleich mal zum Rio de Janeiro von NRW. Und da zu jedem guten Kindergeburtstag auch ein Überraschungsgast gehört, kam plötzlich Uwe Lyko auf die Bühne, den viele ohne seine typische Kappe an der Theke zunächst gar nicht erkannt hatten. Im lockeren Plausch mit Steffi Neu verriet das Alter Ego von Herbert Knebel, dass er inzwischen Hörgeräteträger ist und seine Kunstfigur im Alter überholt hat. Lyko ist 67, Herbert Knebel 61. Auch wer sich immer gefragt hatte, warum die Frau von Knebel denn Guste heißt, ist nach dem Abend schlauer: „Meine Oma hatte eine Freundin, die hieß Guste, als Kind habe ich immer gedacht: Was ist das denn für ein bescheuerter Name“, erzählte Lyko.

Und da er ja noch so einen weiten Heimweg hatte, wollte Steffi Neu ihm noch Currywurst von Pollmann in der Tupperschüssel mitgeben. Bei jeder guten Party werden die Reste schließlich unter den Gästen verteilt.