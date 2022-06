Kleverland : Sparkasse Rhein-Maas unterstützt Vereine in der Region

Sparkasse Rhein-Maas unterstützt Vereine in der Region

Kleverland Das Kreditinstitut gibt eine Anschubfinanzierung für neue Aktivitäten. So soll das durch Corona eingeschränkte Vereinsleben wieder aufkeimen.

Mit der dritten Auflage des Förderprogramms „Gemeinsam da durch“ stellt die Sparkasse nochmals 65.000 Euro zur Stärkung des Ehrenamtes in ihrem Geschäftsgebiet zur Verfügung. Insgesamt 77 Vereine haben hierzu nun entsprechende Zusage-Schreiben erhalten. Ein buntes Bild bot sich beim Treffen der Sparkassenvorstände mit acht geförderten Vereinen nicht nur optisch: So zeigte sich eine breite Palette des gemeinnützigen Engagements, aber auch der unterschiedlichen Bedürfnisse und Ideen der Vereine, die sie stellvertretend für alle 77 Spendenempfänger untereinander und mit der Sparkasse besprachen.

Das Akkordeon-Orchester Bedburg-Hau gleicht mit der Spende der Sparkasse Pandemie-bedingte Mindereinnahmen aus und startet Aktivitäten, um das aktive Vereinsleben wieder anlaufen zu lassen. Der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) möchte mit der Zuwendung durch die Sparkasse die Öffentlichkeitsarbeit wieder aufnehmen und an der Tourismus-Messe in Kalkar teilnehmen. Das Wildgehege Reichswalde verwendet den Sparkassenzuschuss für die Erneuerung des Zaunes „rund um das Wildgelände“ im Reichswald.

Der Sportfischerverein „Rheinlust“ 1932 Emmerich wird die Spende zur Jugendförderung, insbesondere Mitgliederwerbung im Nachwuchsbereich, einsetzen. Der Bürgerschützenverein Brienen-Wardhausen 1921 strebt den Aufbau einer Jugendabteilung an und will das Vereinsleben wieder aktivieren.

„Wir freuen uns, dass wir auch im dritten Pandemiejahr Mittel zur Förderung und Unterstützung der wichtigen ehrenamtlichen Arbeit an die örtlichen Vereine in unserer Heimat weitergeben können“, so Vorstandsmitglied Wilfried Röth. „Wir wünschen Ihnen und uns, dass wir bald wieder ein normales Vereinsleben genießen können“.