Im Schloss Moyland : Forum Kreis Kleve verleiht Hochschulpreis

Die Jury (v.r.): Johannes Janhsen, Petra Radtke, Frank Ruffing, Silke Gorißen, Wilfried Röth, Markus Kirschbaum und Hans-Josef Kuypers. Foto: WFG Kreis Kleve

Kreis Kleve Etwa 300 Gäste erwartet die veranstaltende Kreis-Wirtschaftsförderung am 9. Juni am Museum Schloss Moyland. Hauptredner Jürgen Eversberg spricht über Perspektiven für den Einzelhandel.

ie Kulisse für diesen Abend dürfte in der Region unerreicht sein – und die Inhalte streben dieses Attribut ebenfalls an. Am Abend des Donnerstag, 9. Juni, öffnet sich das Museum Schloss Moyland einmal mehr für das „Forum Kreis Kleve – Das Fachleute-Treffen für wirtschaftlich Interessierte“. Etwa 300 Gäste erwartet die veranstaltende Wirtschaftsförderung Kreis Kleve unter den Türmen des Schlosses, wo Landrätin Silke Gorißen erstmals das Publikum dieses Abends begrüßen wird.

Die Moderation wird erneut beim WDR-erfahrenen Hörfunk-Journalisten Tom Hegermann liegen, der für den von Krisen geschüttelten Einzelhandel einen besonderen Referenten ankündigen kann: Diplom-Betriebswirt und Diplom-Kaufmann Jürgen Eversberg. Der Hauptreferent war viele Jahre Vorstand der EK Bielefeld, später Vorstandsvorsitzender der Nordwest Handel AG. Insbesondere in der Hagebaumarkt-Gruppe wurde und wird sein Rat geschätzt. Heute ist der im Süddeutschen Wohnhafte als Unternehmensberater tätig und hat gleich in mehreren Aufsichtsräten Sitz und Stimme. Wie sagte es doch Kreis-WfG-Geschäftsführer Hans-Josef Kuypers: „Dieser Referent war und ist unser Wunschkandidat in diesen für den Handel schwierigen Zeiten.“

Den Einstieg in das abendliche Programm – wie in den vielen Jahren zuvor von den Sparkassen und Volksbanken aus dem Kreisgebiet finanziert – wird eine moderierte Gesprächsrunde zum „Zukunftsthema Wasserstoff“ liefern. Oliver Locker-Grütjen als Präsident der Hochschule Rhein-Waal, Drazen Petrovic von der Omexom Smart Technologies, Stefan Rouenhoff als Mitglied des Deutschen Bundestags (CDU) und Wolfgang Wolter, Geschäftsführer der Wystrach GmbH werden sich den Fragen von Tom Hegermann stellen. Die inhaltliche „Brücke“ zur alljährlichen Verleihung der Hochschulpreise „baut“ dann ein Filmbeitrag, der kurz und knapp den Erfolgsweg junger Menschen von der Hochschule Rhein-Waal in die heimische Wirtschaft nachzeichnet.

Landrätin Silke Gorißen wird dann die Auszeichnung zum Hochschulpreis 2022 vornehmen. Als Vorsitzende der siebenköpfigen Jury – mit dabei Johannes Janhsen für die Volksbank an der Niers, Markus Kirschbaum für die Sparkasse Krefeld, Wilfried Röth für die Sparkasse Rhein-Maas, Frank Ruffing für die Volksbank Kleverland, Oliver Locker-Grütjen als Präsident der Hochschule Rhein-Waal und Hans-Josef Kuypers für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve – wird die Landrätin Studierende, Professoren und Firmenchefs vor das farbenfrohe Bühnenbild bitten. Die Unternehmer haben in den letzten Monaten vor allem eines erreicht: Eine wertvolle, zielorientierte Zusammenarbeit zwischen der Hochschule Rhein-Waal und ihren Studierenden wie hiesigen Unternehmen. „Dieses Miteinander zu fördern“, so Silke Gorißen, „war von der ersten Stunde an unser erstes Motiv für diese Veranstaltung“. Als äußeres Zeichen winkt ein von Hand gezeichnetes Schlote-Original mit dem Motiv der Hochschule. Für den Lehrstuhl dürfen sich Studierende und Hochschule über 5000 Euro Preisgeld freuen. Abgerundet wird die abendliche Veranstaltung im Museum Schloss Moyland durch ein Get-Together.

Anmeldungen für den Abend unter E-Mail info@wfg-kreis-kleve.de oder Telefon 02821 7281-0.

