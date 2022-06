Segel-Regatta Rheinwoche in Niedermörmter : Zwei Jubiläen und ein voller Hafen

Niedermörter Die Segel-Regatta Rheinwoche machte am Pfingstsonntag Station im Hafen des WSV Xanten. Es gab zwei Jubiläen zu feiern. Zunächst war nur ein kurzer Aufenthalt geplant, aber wegen des Wetters blieben die Schiffe länger.

Rund 70 Segelschiffe haben am Pfingstsonntag im Hafen des Wassersportvereins Xanten (WSV) an der Reeserschanz in Niedermörmter angelegt. Es waren Teilnehmer der Rheinwoche: Die Segel-Regatta war in Köln-Porz gestartet, sie endet am Montag in Arnheim. Eine Zwischenstation war der Hafen des WSV, und so konnten zwei runde Geburtstage zusammen gefeiert werden: Die Rheinwoche ist 100 Jahre alt geworden, der Wassersportverein 50 Jahre. Er wurde 1972 gegründet, schon damals gehörte Aloys Geuyen zu den Mitgliedern. Für sein ehrenamtliches Engagement erhielt der heutige WSV-Vorsitzende die silbernere Plakette des Deutschen Motoryachtverbandes. Einer der Gratulanten war Xantens Bürgermeister Thomas Görtz, der den Verein anlässlich des runden Geburtstages mit einer Spende unterstützte. Zunächst war von der Rheinwoche nur ein kurzer Aufenthalt im Hafen des WSV geplant gewesen. Aber wegen der schlechten Wetterprognose für Sonntagnachmittag blieben die Segelschiffe und ihre Besatzungen bis zum nächsten Morgen.