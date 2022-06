Kölscher Abend : Die Höhner geben Konzert an der Xantener Südsee

Am Freitag treten die Höhner in Xanten auf. Foto: Kay Uwe Fischer

Xanten An der Xantener Südsee ist am Freitagabend wieder Feiern, Tanzen und Träumen möglich: Die Höhner treten im Naturbad auf. Für den Kölsche Abend gibt es Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse.

In ihrem goldenen Jubiläumsjahr kommt die Kölner Kult-Band Höhner auch nach Xanten. Am Freitag, 10. Juni, gibt sie im Naturbad Xantener Südsee ein Open-air-Konzert. Wie der Veranstalter, das Freizeitzentrum Xanten (FZX), mitteilte, kosten die Karten für den Kölsche Abend im Vorverkauf 30 Euro pro Person und an der Abendkasse 37 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Ab 19 Uhr heißt es: „Da simma dabei, dat ist prima!“ Das Konzert wird von der Sparkasse am Niederrhein präsentiert.

Seit fünf Jahrzehnten spielen die Höhner eine musikalische Mischung aus kölscher Lebensfreude, klassischem Pop sowie bodenständigem Folk und Rock. Ihre bekanntesten Titel sind „Viva Colonia“, „Wenn nicht jetzt,wann dann?“ und „Steh auf, mach laut!“ In Xanten werden sie eine Auswahl ihrer beliebtesten Songs spielen. Außerdem bringen sie drei Medleys mit, die sie für das Jubiläumsjahr eingespielt haben – diese drei Stücke spiegeln einen musikalischen Querschnitt der Band-Karriere wider, wie die Höhner auf ihrer Homepage schreiben.

Passend zum Auftritt der Kölner Band bietet das Gastronomie-Team des Freizeitzentrums Xanten ein Angebot verschiedener Leckereien und natürlich kölsches Bier an, das sich die Konzertbesucher auch aus dem Zehn-Liter-Fässchen, dem sogenannten Pittermännchen, selbst am Stehtisch zapfen können. Neben den Stehtischen wird es auch auch ein begrenztes Angebot an Sitzbänken geben. Die Platzwahl ist frei.

Vorverkauf Die Karten für das Konzert der Höhner in Xanten gibt es über folgende Internetseiten: f-z-x.de und eventim.de.

(wer)