„Menschenleben sind zu retten“ : Patientenfürsprecher fordert Erhalt der Notarztstandorte auch nachts

Xanten/Rheinberg Der Kreistag in Wesel wird bald darüber beraten, ob die Notarztstandorte in Xanten und Rheinberg nachts in Alpen zusammengelegt werden. Der Patientenfürsprecher am St.-Josef-Krankenhaus warnt davor.

Die Kritik an den Überlegungen des Kreises Wesel, die Notarztstandorte Xanten und Rheinberg nachts in Alpen zusammenzulegen, hält an. „Es kann nicht sein, dass zwei Rettungsstandorte infrage gestellt werden, wenn jedes Jahr Tag und Nacht Menschenleben zu retten sind“, schreibt Heinz Roters, Patientenfürsprecher am St.-Josef-Hospital in Xanten, in einer Stellungnahme an die Redaktion. Die Bevölkerung sei wegen dieser Pläne „fassungslos“ und „aufgebracht“.

Roters reagierte damit auf eine Untersuchung, die der Kreis Wesel im Auftrag des Kreistages veranlasst hatte. Dafür werden die Einsatzzahlen der beiden Notarztstandorte zwischen Juni 2021 und Mai 2022 ausgewertet. Die Ergebnisse sollen dem Kreistag nach den Sommerferien vorgelegt werden, um über eine Zusammenlegung der beiden Standorte in der Nacht zu beraten. Diesen Vorschlag hatten ein Gutachter und die Kreisverwaltung wegen der aus ihrer Sicht „geringen Anzahl an Einsätzen“ gemacht. Beide Städte protestierten dagegen und kritisierten, dass dann nur noch ein Notarzt für ein doppelt so großes Gebiet zuständig wäre. Der Kreistag beschloss daraufhin die Auswertung der Einsatzzahlen.

Es sei aber „sehr verwunderlich“, dass dafür ein Zeitraum herangezogen werde, der durch die Corona-Pandemie geprägt sei, kritisierte Roters. In den vergangenen zwei Jahren habe es bundesweit einen „massiven Rückgang der Zahlen im Rettungsdienst“ gegeben. Auch 2021 und 2022 fielen zum Beispiel Großveranstaltungen aus. Viele Arbeitnehmer arbeiteten im Home-Office. Dadurch waren weniger Menschen unterwegs.

Roters kritisierte auch die Argumentation der Kreisverwaltung. Er sei „besonders erstaunt“ darüber, dass sich der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes, Frank Höpken, in seiner Argumentation im Sommer 2021 „fast ausschließlich auf wirtschaftliche und statistische Fakten“ bezogen habe, um die nächtliche Notarztversorgung zu beurteilen. Schon länger müsse festgestellt werden, „dass der hohe Anspruch der Daseinsfürsorge für die Gesundheit der Menschen mit Realitäten in der Praxis kollidieren, die geprägt sind vom Diktat der Fallpauschalen, von überbordenden Einsparungszwängen und dem unseligen Wort ‚Qualitätsstandard‘“.

Außerdem erinnerte Roters an die Zusage des heutigen Landrats Ingo Brohl im Wahlkampf, sich für den Erhalt der beiden Notarztstandorte einzusetzen. Er verwies auch darauf, dass sich zahlreiche Landes- und Bundespolitiker dafür ausgesprochen haben, dass die Standorte nachts besetzt blieben. „In diesem Bereich kommt es darauf an, dass man mathematische Zahlen und überschaubare Geldsummen nicht absolut setzt, sondern Entscheidungen im Gesundheitswesen am Wohl der Menschen orientiert“, forderte Roters. „Ich hoffe sehr darauf, dass es nicht zu einer Zusammenlegung der nächtlichen Notarztstandorte kommt.“

(wer)