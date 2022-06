Gebäude muss evakuiert werden : Täter sprengen Geldautomaten in Sonsbeck

Täter sprengen Geldautomaten in Sonsbeck

Vor der Sonsbecker Geschäftsstelle der Sparkasse an der Hochstraße lag am Morgen alles voller Trümmer und Scherben. Die Feuerwehr war zur Stelle. Foto: Sonsbeck Feuerwehr/Feuerwehr Sonsbeck

Sonsbeck Geldautomatensprenger haben in Sonsbeck zugeschlagen. Zeugen sahen, wie mindestens zwei Personen flüchteten. Das Gebäude wurde durch die Explosion so schwer beschädigt, dass es evakuiert werden musste.

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten in Sonsbeck gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter gegen 3.30 Uhr im Vorraum einer Bank auf der Hochstraße zu. Mehrere Anwohner hätten einen lauten Knall gehört und mindestens zwei Personen gesehen, die sich mit einem dunklen Pkw in Fahrtrichtung Geldern vom Tatort entfernt hätten. Zunächst lagen keine Angaben vor, ob und wie viel Geld erbeutet wurde.