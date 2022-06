Evangelische Pflegeakademie Xanten : In Teilzeit zu Altenpflegern

In Teilzeit zu Altenpflegern

Xanten Nach der Ausbildung an der Evangelischen Pflegeakademie Xanten bestanden 17 Kursteilnehmer die Prüfung. Der nächste Ausbildungsgang zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann hat schon begonnen.

An der Evangelischen Pflegeakademie Xanten haben im Frühjahr 17 Auszubildende die staatliche Abschlussprüfung zur Altenpflegerin oder zum Altenpfleger bestanden. Die Absolventinnen und Absolventen des Kurses 55 hätten allen Grund, stolz auf sich zu sein, erklärten ihre Ausbilder. Auch während der Corona-Pandemie hätten sie ihr Ziel verfolgt. Das gesamte Team der Evangelischen Pflegeakademie Xanten gratuliere Rayane Al Jabali, Jeannette Bergner-Krois, Lea Fitzen, Leonie Flock-Erkens, Janette Greven, Nadin Hüter, Linda Mäteling, Laurisa Michels, Anna Musiol, Nancy Neumann, Sylvia Oldenburg , Jana Op den Orth, Louis Schaap, Corinna Sluiters, Kristina Tillmann, Vanessa Voigt und Gina Maria Wirtz.

Am 1. April habe der nächste Ausbildungsgang zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann begonnen, wieder in Teilzeit, erklärte die Pflegeakademie weiter. Die theoretische und praktische Ausbildung beinhalte 31 Stunden pro Woche und erstrecke sich über dreieinhalb Jahre. Mit familienfreundlichen Unterrichtszeiten – an zwei Tagen pro Woche von 8.45 bis 15.15 Uhr – werde jungen Müttern und Vätern die Möglichkeit gegeben, eine Vereinbarkeit von Beruf oder Ausbildung und Familie zu erreichen. Zum 1. Oktober starte dann wieder die Vollzeitform der Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann mit 39 Stunden pro Woche und einer dreijährigen Ausbildungsdauer.