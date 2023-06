Abschlussjahrgang 2023 der Marienschule Xanten „Ihr habt Großes geschafft“

„Das passt sehr gut“, sagte Görtz. Schmetterlinge seien in Asien aber auch ein weit verbreitetes Glückssymbol, „das langes Leben, Erfolg und eine glückliche Partnerschaft und Ehe verheißt“, erklärte er. „Da steckt also alles drin, was ich Euch wünsche.“ Glück müsse sich der Mensch aber auch erarbeiten, das hätten sie mit dem Schulabschluss „schon ein Stück weit“ gemacht, und es werde „auch künftig Euch nicht in den Schoß fallen“. Aber darauf seien sie in den Jahren an der Marienschule vorbereitet worden. Dabei seien sie von ihren Eltern unterstützt worden, genauso wie von den Lehrern. „Ich bin dem Kollegium dankbar, aber auch allen anderen, die an diesem Schulleben teilhaben, dass sie jedes Jahr wieder so tolle Menschen ins Leben entlassen.“