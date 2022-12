Adventskonzert in der Marienschule Xanten Auch Popmusik kann spirituell sein

Die musikinteressierten Mädchen des Abschlussjahrgangs spielten dabei stets rhythmisch sicher, absolut sauber in der Intonation und zur Freude der Zuhörer einfach sehr musikalisch. Dass sie darüber hinaus in der Lage waren, durch ein äußerst vielfältiges und variabel eingesetztes Instrumentarium sowohl traditionelle als auch moderne Advents- und Weihnachtslieder adäquat zu interpretieren, zeigt das hohe musikalische Niveau an der katholischen Realschule.