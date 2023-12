Gemeinsame Aktion Bäume für Hückelhoven

Mehler Texnologies startet in Zusammenarbeit mit der Ratheimer Grundschule Im Weidengrund und der Stadt Hückelhoven ein großes Renaturierungsprojekt im Hückelhovener Stadtgebiet. Das Unternehmen mit Sitz an der Rheinstraße in Hückelhoven fördert die Anstrengungen zur Renaturierung rund um Hückelhoven. Das Ziel des Unternehmens mit Produktionsstandort in Hückelhoven ist es, das von alten Industrien wie Stein- und Braunkohleabbau geprägte Gebiet zu unterstützen. Zudem soll die junge Generation den Kreislauf der Natur erleben können.