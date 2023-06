Feuer in Alpen Dachstuhl brennt aus – Bewohner können sich retten

In Alpen ist am frühen Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus an der Straße „Im Feld“ ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Großteil des Dachgeschosses durch den Brand zerstört. Die sieben Bewohner – fünf Erwachsene und zwei Kinder – hätten das Haus rechtzeitig verlassen können. Fünf seien vorsorglich im Krankenhaus untersucht worden, hätten es aber anschließend wieder verlassen können. Nach Angaben der Feuerwehr Alpen zogen sich zwei Einsatzkräfte während des Einsatzes leichte Verletzungen zu.