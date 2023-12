Aussendungsfeier in Xanten Das Friedenslicht kommt in die Gemeinden

Weihbischof Rolf Lohmann, der den Gottesdienst gemeinsam mit dem protestantischen Superintendenten Hans-Joachim Wefers feierte, zeigte sich beeindruckt von den vielen jungen Menschen im Dom: „Es ist ein ermutigendes Zeichen, dass die Botschaft von Frieden und Gerechtigkeit von so vielen Menschen gehört, akzeptiert und gelebt wird“, sagte er. Es sei die Aufgabe von Christen, für den Frieden in der Welt einzustehen und zu zeigen, dass sie Botschafter des Friedens sind. „Wenn Ihr mit dem Friedenslicht nach draußen geht und es in Eure Familien und Gemeinden tragt, dann ist dieses Licht ein solch sichtbares Zeichen“, erklärte Lohmann. Auch in unserer Gesellschaft gebe es die Dunkelheit, „dort, wo Menschen arm sind, wo sie auf der Flucht sind“, sagte der Weihbischof, „sie warten auf dieses Licht, dass Ihr in die Welt tragt.“ In zahlreichen Städten und Gemeinden am Niederrhein wird das Friedenslicht von Bethlehem in den kommenden Tagen verteilt.