Konzertreihe in Xanten und Sonsbeck : Klavier-Studenten zeigen ihr Können

Nicolas Absalom spielt am Mittwoch, 24. Juli, im Xantener Ratssaal. Foto: Veranstalter

Xanten/Sonsbeck Beim Euregio-Studentenfestival finden zehn Konzerte in Xanten und Sonsbeck statt.

Markus Plüm

Der internationale Musiksommer mit dem Euregio-Studentenfestival ist wieder da. Nach dem Erfolg des Klavierfestivals im vergangenen Jahr, das mit 120 Konzerten in zwei Wochen und einem begeisterten Publikum ein erstaunliches Echo in der Region fand, haben die Veranstalter die Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden der Euregio Rhein-Waal nochmals intensiviert. Insgesamt 35 begabte Pianisten internationaler Herkunft bieten dem Publikum in 124 Konzerten unterschiedlich gestaltete hochkarätige Interpretationen.

Der Musiksommer begann mit einem Eröffnungskonzert am Montag in der Stadthalle Kleve. In den kommenden zwei Wochen wird es jeden Abend einstündige Konzerte an unterschiedlichen Spielstätten geben, darunter auch in Sonsbeck und Xanten. Die jeweils rund 60-minütigen Konzerte beginnen in der Regel um 19 Uhr. Alle Spielstätten sind mit mehreren Terminen dabei.

Die Konzertreihe in Xanten eröffnet am Mittwoch, 24. Juli, weitere Konzerte folgen am Donnerstag, 25., Dienstag, 30., und Mittwoch 31. Juli. Spielort ist jeweils der Ratssaal im Rathaus. In Sonsbeck findet am Mittwoch, 24. Juli, bereits das zweite Konzert in der evangelischen Kirche statt. Weitere Konzerte gibt es am Freitag, 26., Montag, 29., Mittwoch, 31. Juli sowie am Freitag, 2. August.

In Xanten eröffnet Nicolas Absalom die Reihe der vier kostenlosen Klavierkonzerte. Er wird Werke von Schubert, Beethoven, Liszt und Saint-Saëns spielen. Der 19-jährige Brite begann bereits im Alter von sechs Jahren an der Ixelles-Akademie mit dem Klavierspiel. Mit 13 Jahren wurde ihm ein Platz am Royal Conservatory of Brussels als Young Talent angeboten, wo er auch ein vierjähriges Klavierstudium absolvierte. Seit Oktober 2017 studiert er an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar.

Absalom ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe. Unter Anderem gewann er einen ersten Preis beim Concours de Piano de Liège, einen zweiten Preis bei der Steinway Piano Competition Belgium und beim Concours de Musique Rotary Breughel. Außerdem wurde er im November 2018 von der Beethoven Piano Society of Europe eingeladen, das erste Beethoven-Konzert in der St. John’s Church Notting Hill in London zu spielen. Beim Euregio-Studentenmusikfestival ist der 19-Jährige nun bereits zum vierten Mal dabei.

In Sonsbeck spielt am Mittwoch die 16-jährige Niederländerin Peiting Xue Werke von Grieg, Prokofiev, Bach und Ravel.