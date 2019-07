Stürmer knipst wieder für den SV Orsoy : Ayna meldet sich mit zwei Final-Toren zurück

ORSOY Der Routinier gehört wieder dem A-Liga-Kader des SV Orsoy an. Mitte 2018 war er zurückgetreten.

Es hat etwas von der Geschichte des verlorenen Sohns. Im Finale der Rheinberger Fußball-Stadtmeisterschaft in Ossenberg trug auch Erkan Ayna das Trikot des SV Orsoy. Zwar nicht mit „seiner 85“ auf dem Rücken, die einen Hinwies auf sein Geburtsjahr gibt, sondern mit der Nummer 10. Dem Routinier war’s egal, mit zwei Treffern war er maßgeblich am 4:3-Sieg über die Concordia beteiligt. Also der Erkan Ayna, der Mitte 2018 seinen Abschied angekündigt hatte.

Hinter den Kulissen war zu hören, dass es damals Unstimmigkeiten mit Förderkreis-Mitgliedern gegeben haben soll, die seine Forderungen nicht mittragen wollten. Doch dies ist nun Schnee von gestern. Ayna gehört wieder dem Kader der ersten Mannschaft an. Und weil er sich vom SVO nicht abgemeldet hatte, machte er in Ossenberg das, was er am liebsten macht – Tore schießen. Zweimal hatte Ayna bereits im Vorrundenspiel gegen den TuS 08 Rheinberg getroffen. Die 34 Jahre sah man ihm nicht an.