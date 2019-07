Tischtennis beim TuS Xanten : Jonas Cornelißen soll Jungen-Team führen

Xanten Der Tischtennis-Spieler wurde vom PSV Kamp-Lintfort zurückgeholt. Die Mannschaft des TuS Xanten könnte noch in der Schüler-Klasse spielen. Der Verband beförderte das Team in die Bezirksliga.

Die Tischtennis-Abteilung des TuS Xanten ist stolz auf seinen Nachwuchs – nicht nur wegen des Aufstiegs der Schüler-Mannschaft. In der nächsten Saison treten die Domstädter in der Jungen-Klasse bis 18 Jahre an, obwohl drei Spieler noch zwischen 12 und 14 Jahre alt und damit noch bei den Schülern spielberechtigt sind. Der Verband beförderte das in die Bezirksklasse aufgestiegene Team in die Jungen-Bezirksliga.