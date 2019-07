Wegen Neubau von Wohnungen : SV Vyma sorgt sich um die Sportanlage

Xanten-Vynen Wenn auf dem Grundstück der früheren Grundschule Vynen Wohnungen entstehen, fehlen dem Sportverein mit einem Schlag rund 60 bis 80 Parkplätze. Der Vorsitzende Herbert Geerißen möchte daher Planungssicherheit schaffen.

Eigene Spieler, die gegnerische Mannschaft, Besucher und die Nutzer der benachbarten Turnhalle reisen vielfach mit dem Auto an. Wenn dann die neuen Anwohner über mehr als einen Wagen verfügen, wird es noch enger. Die Situation sei nicht abschließend geklärt, macht die CDU Vynen in einem Antrag für die nächste politische Sitzungsrunde im Frühherbst deutlich. Der Ortsverband macht Druck: „Wir beantragen eine schnellstmögliche, abschließende Klärung der Parkplatzsituation.“

Sieben eigene Teams nutzen die Vynener Sportanlage. An der Seite befinden sich zudem ein Kleinfeld und ein Beachvolleyball-Platz. Nebenan steht die Turnhalle. „Die Hallenzeiten sind ab 16 Uhr dicht“, sagt Herbert Geerißen. Dort bietet der SV Vyma zum Beispiel Fußballtennis, Volleyball, Kinderturnen, Zumba und Gymnastik an. Allein das Reha-Angebot des Vereins nutzen über 40 Mitglieder. In einem Raum in der alten Schule findet zudem Yoga statt. „Der Breitensport ist die größte Abteilung“, erläutert der Vereinsvorsitzende. Den benötige der Verein auch, um finanziell zu überleben. „Mit Fußball alleine würde es hart werden.“