Studenten vom Niederrhein : Für die Bachelorarbeit nach Namibia

Info

Organisation Der Ausdruck Wadadee stammt aus der Sprache der Damara und bedeutet so viel wie „alle sind willkommen“. Auf der Homepage der Hilfsorganisation Wadadee Cares heißt es: „Jeder von uns hat die Möglichkeit zu helfen und kann so einen großen Beitrag zum Kampf gegen Armut, Arbeitslosigkeit und Krankheit in Namibia leisten.“ Infos unter www.wadadeecares.com.

Vertreibung Die Studenten halfen in Katutura, was übersetzt so viel wie „Ort, an dem wir nicht leben möchten“ bedeutet. Das geht zurück auf die Zeit, als man aus Windhoek eine Stadt der Weißen zu machen versuchte und die Schwarz-Afrikaner in Randbezirke verdrängte.