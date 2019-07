Tennis in Rheinberg : Damen 60 des TC Solvay spielen 2020 in der Bezirksliga

Die Damen 60 des TC Solvay Rheinberg werden in der Sommer-Saison 2020 in der Bezirksliga aufschlagen (v.l.): Angela Spangenberg, Christel Willeke, Marlies Wülfing und Doris Lamers. Gabi Lönneker fehlt. Foto: Verein

Rheinberg Die Mannschaft um Angela Spangenberg gewann vier der fünf Saison-Spiele.

Die Damen 60 des TC Solvay Rheinberg haben in der Bezirksklasse A den zweiten Platz belegt und werden in der nächsten Sommer-Saison in der Bezirksliga am Netz stehen. Im letzten Spiel wurde auswärts BW Moers mit 5:1 bezwungen. Kapitänin Angela Spangenberg, Gabriele Lönneker und Christel Willeke punkteten im Einzel. Spangenberg/Lönneker und Marlies Wülfing/Doris Lamers legten nach. Die Mannschaft hatte zuvor drei Partien gewonnen und nur gegen RW Vluyn verloren.